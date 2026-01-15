Трампу ничего не известно о планах поездки Уиткоффа и Кушнера в Москву

Президент США не подтвердил распространенную агентством Bloomberg информацию об их возможном визите в Россию

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Julia Demaree Nikhinson

ВАШИНГТОН, 15 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что не располагает информацией о якобы готовящемся визите спецпосланника Стивена Уиткоффа и своего зятя Джареда Кушнера в Москву. Об этом он сообщил агентству Reuters.

Ранее в среду агентство Bloomberg распространило информацию о потенциальной поездке Уиткоффа и Кушнера в российскую столицу. В интервью Reuters Трамп подчеркнул, что ему ничего не известно о подобных планах его советников.