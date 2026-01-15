Трамп высказался за сохранение членства Венесуэлы в ОПЕК

При этом президент США допустил, что это может быть не на руку Вашингтону

ВАШИНГТОН, 15 января. /ТАСС/. Американский лидер Дональд Трамп в интервью агентству Reuters выступил за сохранение членства Венесуэлы в Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК), допустив при этом, что это не на руку США.

"Думаю, для них лучше, если они [останутся]", - сказал он в ответ на вопрос, поддерживает ли Вашингтон сохранение членства Каракаса в ОПЕК. "Не знаю, лучше ли это для нас, но они член ОПЕК. Мы еще не обсуждали с ними это", - добавил Трамп.

У главы Белого дома поинтересовались, будет ли Венесуэла, находясь под влиянием США в сфере нефтедобычи, соблюдать ограничения ОПЕК. "Мне не приходится беспокоиться об этом на данный момент, потому что, как вы знаете, я не имею никакого отношения к ОПЕК", - заявил президент.

Министр энергетики США Крис Райт ранее заявил, что через 8-12 лет удастся увеличить добычу нефти в Венесуэле до 3 млн баррелей в день.