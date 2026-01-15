Трамп заявил о намерении посетить Венесуэлу и допустил визит Родригес в США

Глава Белого дома дал понять, что эти планы не касаются краткосрочных перспектив

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Alex Brandon

ВАШИНГТОН, 15 января. /ТАСС/. Уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес намерена в будущем посетить США. Об этом заявил в интервью агентству Reuters американский лидер Дональд Трамп, отметив, что в свою очередь планирует посетить Боливарианскую Республику.

"Я полагаю, что она собирается приехать [в США] в какой-то момент <...>, и я поеду в их страну тоже", - сказал он, добавив, что с Родригес "очень хорошо вести дела".

Глава Белого дома дал понять, что эти планы не касаются краткосрочных перспектив.