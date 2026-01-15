Трамп встретится с представительницей оппозиции Венесуэлы Мачадо в Белом доме

Встреча пройдет 15 января в 12:30 по местному времени в личной гостиной президента США

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Evan Vucci

ВАШИНГТОН, 15 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп примет 15 января в Вашингтоне представительницу венесуэльской оппозиции Марию Корину Мачадо. Это подтвердил Белый дом.

Как следует из обнародованного им рабочего графика Трампа на 15 января, встреча пройдет в 12:30 по местному времени (20:30 мск). Она состоится не в Овальном кабинете, а в личной гостиной главы Белого дома, не исключено, что в формате ланча.