Депутат Водолацкий: притязания Трампа на Гренландию могут порушить порядок в мире
МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Притязания президента США Дональда Трампа на Гренландию грозят разрушением всего мирового порядка, последствия которого придется устранять многие годы. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.
"Трамп сегодня считает себя верховным правителем. Сегодня он захотел забрать Гренландию, завтра он скажет, что Канада неправильно себя ведет, нужно ее забрать еще одним штатам США. И самое главное, что никто не может ему противостоять, потому что он четко заявил, что для него международного права не существует. Эта ситуация очень опасна для всего человечества, потому что хаос и турбулентность могут разрушить все то, что сегодня еще держится на каких-то правилах и нормативных документах", - сказал собеседник агентства.
По его словам, разбираться с последствиями политического бандитизма и терроризма миру придется долгие годы и после правления Трампа.
Трамп неоднократно заявлял о необходимости присоединения Гренландии к США. Еще во время своего первого срока он предлагал выкупить Гренландию, а в марте 2025 года выразил уверенность в том, что ее можно аннексировать. Заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер ранее поставил под вопрос право Дании на контроль над островом и заявил, что он должен стать частью США.
Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали Договор о защите Гренландии. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии.