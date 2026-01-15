Трамп заявил, что пока слишком рано говорить о поддержке Пехлеви в Иране

Президент США отметил, что старший сын последнего иранского шаха "кажется очень милым"

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Jacquelyn Martin

ВАШИНГТОН, 15 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп считает, что сейчас преждевременно говорить о том, может ли старший сын последнего иранского шаха Реза Пехлеви получить поддержку в исламской республике.

"Он кажется очень милым, но я не знаю, как он сыграл бы в своей собственной стране, - отметил в среду американский лидер в интервью агентству Reuters, говоря о Пехлеви. - И в действительности мы еще не на этом этапе". "Мы выясняем многое. Но пока еще слишком рано говорить. Я не знаю, как он ладит со своей страной", - добавил Трамп.

"Я не знаю, приняла бы его страна то, что он был бы в руководящей роли, или нет, если бы приняла, то я не против", - подчеркнул глава Белого дома. Рассуждая о том, возможна ли смена власти в Иране, он отметил, что "любой режим может пасть". "Падет он или нет, это будет интересный период времени", - добавил Трамп.

Реза Пехлеви родился в 1960 году в Тегеране, в 1967-м получил титул наследного принца и после смерти своего отца Мохаммеда Резы Пехлеви должен был занять престол. Однако в результате Исламской революции 1979 года монархия в Иране была свергнута, и семье последнего шаха вместе с наследником пришлось бежать из страны. После смерти отца в 1980 году Реза Пехлеви, будучи старшим среди детей последнего шаха, возглавил дом Пехлеви и по-прежнему претендует на престол. Сейчас он проживает в США и выступает оппонентом нынешних иранских властей, возглавляя сформированный политэмигрантами и базирующийся в Париже Национальный совет Ирана, деятельность которого запрещена в исламской республике.

Волнения в Иране начались 29 декабря после уличных акций протеста, вызванных резким падением курса риала, и распространились на большинство крупных городов. Власти сообщили о гибели около 40 сотрудников правоохранительных органов. С 8 января, по словам главы иранского МИД Аббаса Арагчи, среди демонстрантов появились вооруженные террористы. Руководство Ирана возложило ответственность за организацию беспорядков на Израиль и США. Трамп ранее предупредил, что всерьез рассматривает возможность применения силы против исламской республики.