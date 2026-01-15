Трамп не ожидает предметных переговоров с венесуэльской оппозиционеркой Мачадо

Президент США отметил, что не хочет, чтобы Мария Корина Мачадо передавала ему свою Нобелевскую премию мира

ВАШИНГТОН, 15 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что на встрече с представительницей венесуэльской оппозиции Марией Кориной Мачадо ожидает разговора лишь на общие темы.

"Я думаю, что мы просто поговорим. Я еще не встречался с ней. Она очень приятная женщина. Полагаю, что мы просто обсудим базовые вопросы", - сообщил он в среду в интервью агентству Reuters.

Американский лидер заверил, что не хочет, чтобы Мачадо передала ему свою Нобелевскую премию мира. "Нет, я такого не говорил. Она выиграла Нобелевскую премию мира", - отметил он.

Как следует из обнародованного рабочего графика Трампа на 15 января, его встреча с Мачадо пройдет в 12:30 по местному времени (20:30 мск). Она состоится не в Овальном кабинете, а в личной гостиной главы Белого дома, не исключено, что в формате ланча.