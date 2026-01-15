ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Французский политик рассказал, почему считает себя русским

Фабрис Сорлин отметил, что до переезда его дети "не знали ни слова по-русски", а сейчас говорят без акцента
Редакция сайта ТАСС
02:15
© Евгений Кузнецов/ ТАСС

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Французский политик, вице-председатель Международного движения русофилов Фабрис Сорлин, получивший гражданство РФ вместе с женой и 10 детьми, в интервью ТАСС рассказал, почему он считает себя русским.

"Мы все теперь русские. Мы имели огромную честь получить гражданство России по специальному указу президента РФ Владимира Путина. Я, моя супруга и все дети - русские. Для нас это не просто документ - это огромная честь и большая ответственность. Я получил российское гражданство, поскольку действительно стал русским и чувствую себя русским", - сказал он.

Сорлин рассказал, как его дети учили русский язык после переезда в РФ в 2015 году. "У нас 10 детей: 5 мальчиков и 5 девочек. Шестеро родились во Франции, а четверо - уже в России. Говорят они по-русски прекрасно, потому что мы сразу отдали их в русскую школу. Мы хотели, чтобы они полностью погрузились в культуру и традиции страны, а без языка это невозможно", - отметил политик.

По словам многодетного отца, дети "не знали ни слова по-русски, только «спасибо», «здравствуйте» и «до свидания»". "Мы все равно отдали их в обычную школу, и уже через несколько месяцев они начали осваивать язык. Сейчас они учатся по российской программе, готовятся к ЕГЭ, и, когда говорят по-русски, никто не может определить, что они французы. Акцента нет совершенно. Это поразительно", - заключил он.

Ранее Сорлин рассказал ТАСС, что его семья переехала в Россию, увидев в стране "оплот традиционных ценностей".

Полный текст интервью будет опубликован 19 января. 

