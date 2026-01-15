ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Трамп считает, что вероятность падения властей Кубы возросла

Президент США отметил, что Гавана больше не получает деньги из Венесуэлы
02:28

Президент США Дональд Трамп

© AP Photo/ Evan Vucci

ВАШИНГТОН, 15 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп считает, что после военной операции в Венесуэле возросла вероятность падения властей на Кубе. Такую позицию он изложил в интервью агентству Reuters.

"Вероятно, да, я так думаю", - заявил Трамп, отвечая на соответствующий вопрос. "Они больше не получают деньги из Венесуэлы. Они не получают деньги, не получают нефть, не получают золото из Венесуэлы. Они полностью отрезаны, - утверждал глава Белого дома, говоря про кубинские власти. - Поэтому, знаете, вероятность падения возросла".

Ранее президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что республика уже 66 лет подвергается нападкам со стороны США и готова до последней капли крови защищать свою независимость. Кубинский лидер также отмечал, что Гавана не ведет переговоров с Вашингтоном, за исключением технических контактов в сфере миграции, однако сохраняет готовность к серьезному и ответственному диалогу.

11 января Трамп заявил, что Куба больше не будет получать нефть и деньги из Венесуэлы. Он обвинил Гавану в оказании Каракасу "услуг безопасности". Трамп сообщил, что поставки венесуэльской нефти на Кубу будут прекращены. Президент США также заявил, что Вашингтон после военной операции в Венесуэле находится в контакте с кубинскими властями по поводу возможной сделки.

3 января Трамп объявил о проведении военной операции в Каракасе, в результате которой американскими военными были захвачены президент Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга. 5 января они предстали перед федеральным судом Южного округа штата Нью-Йорк. Им инкриминируют причастность к наркоторговле. Мадуро с супругой вину не признали. Функции главы государства в Венесуэле исполняет Делси Родригес, занимавшая при Мадуро пост исполнительного вице-президента. Трамп заявлял, что временное управление Венесуэлой возьмут на себя США. 

