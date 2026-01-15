Кнайсль: Гренландия не является предметом "размена" в контексте Украины

Экс-министр иностранных дел Австрии назвала украинский вопрос огромным и крайне трудным полем

Руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль © AP Photo/ Alexander Zemlianichenko

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Гренландия вряд ли может стать предметом "размена" в контексте решения украинской проблемы, считает экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль.

"Что касается того, может ли это быть увязано с переговорами по Украине, - я в этом сомневаюсь. Это все-таки разные досье", - сказала она в интервью ТАСС, отвечая на вопрос, есть ли вероятность, что Гренландия станет разменной монетой в контексте украинского вопроса.

"Один вопрос - как вообще решать чрезвычайно сложное украинское досье: от территориальной проблематики до языкового вопроса, вопросов церкви, мониторинга и так далее", - указала Кнайсль, подчеркнув, что "это огромное и крайне трудное поле". "Другое, теоретически более простое досье, - это возможное сотрудничество между США и Россией в перспективе, например, в Арктике. Это, по сути, могло бы быть относительно несложно", - полагает руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ.

Кнайсль напомнила, что на российско-американском саммите в августе 2025 года в Анкоридже речь заходила о теме Арктики. "Насколько я помню, с российской стороны тогда звучало предложение о трехстороннем взаимодействии - США, Китая и России - с совместными инвестициями и технологическим сотрудничеством", - уточнила она. Руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ полагает, что "в идеале это был бы наилучший вариант развития событий". "Однако я не думаю, что такой идеальный подход реализуем", - заметила она.

"Но украинская тема по-прежнему представляется мне крайне тяжелой и трагичной. "Досье" здесь не совсем подходящее слово. Я бы назвала это трагедией", - заключила Кнайсль.

