Трамп заявил, что не планирует добиваться отставки главы ФРС США Пауэлла

Президент Соединенных Штатов неоднократно выступал с жесткой критикой в адрес Пауэлла и допускал, что будет добиваться его увольнения

ВАШИНГТОН, 15 января. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп заявил, что не намерен добиваться отставки руководителя Федеральной резервной системы (ФРС, выполняет функции центробанка) США Джерома Пауэлла.

"У меня нет никаких планов относительно этого", - сказал он в интервью агентству Reuters. Американский лидер выразил уверенность в том, что "президент [США] должен иметь какое-то влияние" на решения ФРС относительно изменения базовой процентной ставки. "Я много заработал в бизнесе, так что, думаю, я разбираюсь в этом лучше, чем Опаздывающий Пауэлл", - подчеркнул он.

Комментируя высказывания некоторых законодателей-республиканцев, выступивших против проведения Минюстом США разбирательства в отношении Пауэлла, Трамп отметил: "Мне все равно. Мне нечего сказать. Они должны быть лояльными". Американский лидер допустил, что "в следующие пару недель" представит новую информацию о том, кто будет выдвинут на пост председателя ФРС. Он подтвердил, что считает основными кандидатами главу Национального экономического совета при Белом доме Кевина Хассета и бывшего члена Совета управляющих ФРС Кевина Уорша.

Трамп неоднократно выступал с жесткой критикой в адрес Пауэлла и допускал, что будет добиваться его увольнения. Американский лидер подчеркивал, что, по его мнению, ФРС должна последовательно снижать базовую процентную ставку. Как утверждал Трамп, ФРС умышленно не делала этого, чтобы расходы по займам для правительства США оставались на высоком уровне. Пауэлл не раз заявлял, что не намерен уходить в отставку. Срок его полномочий истекает в мае 2026 года.

ФРС была учреждена Конгрессом США в 1913 году как независимая организация в структуре федерального правительства. Официально она отчитывается напрямую перед законодателями, а не перед президентом.

Пауэлл заявил 11 января, что Министерство юстиции - Генеральная прокуратура США готовится предъявить ему уголовные обвинения. Как пояснил глава регулятора, они связаны с его выступлением на слушаниях в банковском комитете Сената Конгресса в июне прошлого года. Оно касалось проекта реконструкции комплекса зданий ФРС. По словам Пауэлла, этот беспрецедентный шаг Минюста США "следует рассматривать в более широком контексте угроз и давления со стороны [вашингтонской] администрации" на ФРС.