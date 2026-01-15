Президент Колумбии заявил, что встретится с Трампом 3 февраля

Густаво Петро отметил, что встреча с американским коллегой "имеет решающее значение"

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Julia Demaree Nikhinson

МЕХИКО, 15 января. /ТАСС/. Президент Колумбии Густаво Петро сообщил, что его встреча с лидером США Дональдом Трампом состоится 3 февраля.

"Совет министров [республики] рассматривает тему [наркотрафика], которая, скажем так, усилила дебаты между Соединенными Штатами и Колумбией, между правительствами, между президентами и в итоге привела к возможности встречи [с Трампом], которая состоится 3 февраля. Посмотрим, каковы будут результаты этой встречи, поскольку она имеет решающее значение", - заявил Петро в ходе заседания кабмина. Трансляция велась на YouTube-канале колумбийского правительства.

По словам президента, его основной задачей остается обеспечение социальной и экономической стабильности в стране. Он подчеркнул, что власти стремятся сохранить общественное спокойствие и не допустить негативных последствий риторики Трампа для населения республики.

Трамп 3 января в связи с проведением военной операции США в Венесуэле уведомил, что его предупреждения в отношении Петро остаются в силе. Глава вашингтонской администрации ранее обвинял колумбийского президента в поощрении производства наркотиков. Он подчеркивал, что США могут принять силовые меры против Колумбии, если ее власти не активизируют борьбу с наркотрафиком.

В свою очередь Петро заявлял, что Трамп должен награждать его медалями за усиленную борьбу с экспортом кокаина в США, а не угрожать. Колумбийский президент также выражал уверенность в том, что американский лидер впал в "старческий маразм".