Заседание СБ ООН по ситуации в Иране пройдет 15 января по запросу США

Пунктом повестки станет "обстановка на Ближнем Востоке", сообщило постоянное представительство Сомали при всемирной организации

© Spencer Platt/ Getty Images

ООН, 15 января. /ТАСС/. Совет Безопасности ООН проведет 15 января по запросу США заседание по ситуации в Иране. Об этом сообщило постоянное представительство Сомали при всемирной организации, выполняющего в январе роль председателя Совбеза.

"Председательство по запросу США намерено назначить брифинг по ситуации в Иране с пунктом повестки "обстановка на Ближнем Востоке" на четверг, 15 января 2026 года, на 15:00 (23:00 мск - прим. ТАСС)", - проинформировала журналистов пресс-служба сомалийского постпредства.