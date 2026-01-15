Фон дер Лйен: ЕС планирует представить стратегию безопасности в 2026 году

Глава ЕК заявила об этом в ходе закрытой встречи с депутатами Европейской народной партии в Европарламенте

Редакция сайта ТАСС

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен © AP Photo

БРЮССЕЛЬ, 15 января. /ТАСС/. Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз в этом году планирует представить собственную стратегию безопасности. Об этом сообщил портал Euractiv со ссылкой на источники.

По его информации, заявление фон дер Ляйен прозвучало в ходе закрытой встречи с депутатами Европейской народной партии в Европарламенте, членом которой она сама является. "Мы знаем, что нам нужно быть сильными, а сила имеет значение. Мы не являемся центром военной мощи, но мы стремимся к этому", - приводит портал слова главы Еврокомиссии.

Как отмечается, проект не входил в рабочую программу ЕК на 2026 год. Комментарии фон дер Ляйен прозвучали перед встречей делегаций Дании и Гренландии с представителями администрации США, которая до этого неоднократно заявляла о своих притязаниях на остров.

Ранее в Вашингтоне состоялась встреча глав МИД Дании и Гренландии Ларса Лёкке Расмуссена и Вивиан Моцфельдт с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и американским госсекретарем Марко Рубио. Как позднее заявил Расмуссен, Дании на этих консультациях не удалось убедить США отказаться от стремления присоединить Гренландию. Глава датского МИД также констатировал, что ни Россия, ни Китай не создают угроз безопасности в районе Гренландии.

Трамп неоднократно заявлял о необходимости присоединения Гренландии к США. Еще во время своего первого президентского срока он предлагал выкупить остров, а в марте 2025 года выразил уверенность в том, что его можно аннексировать. Заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер ранее поставил под вопрос право Дании на контроль над Гренландией и заявил, что она должна стать частью США.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали Договор о защите Гренландии. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии.