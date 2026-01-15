Politico: участие Вэнса в переговорах по Гренландии встревожило Европу

По данным издания, изначально Копенгаген и власти острова рассчитывали на мирные консультации с госсекретарем США Марко Рубио

БРЮССЕЛЬ, 15 января. /ТАСС/. Участие вице-президента США Джей Ди Вэнса может осложнить переговоры между Соединенными Штатами, Данией и Гренландией, посвященные будущему острова. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на дипломатов.

Как пишет Politico, объявление о том, что вице-президент возглавит переговоры в Вашингтоне по Гренландии, встревожило европейскую сторону. По его данным, изначально Копенгаген и власти Гренландии рассчитывали на мирные консультации с госсекретарем США Марко Рубио.

"Вэнс нас ненавидит. Он жесткий парень. Сам факт его присутствия говорит о многом, и я думаю, это негативно скажется на исходе [двусторонних консультаций]", - приводит издание слова европейского дипломата. По словам источников Politico, ни один из европейских участников переговоров не считает Вэнса союзником ни в вопросе Гренландии, ни в контексте трансатлантических отношений в целом.

Ранее Вэнс неоднократно критиковал европейские страны за препятствование урегулированию на Украине, отход от христианских ценностей, поощрение бесконтрольной миграции и подавление инакомыслия. Наиболее заметным стало его выступление на международной конференции по безопасности в Мюнхене в феврале, где он раскритиковал ЕС за цензуру, в том числе блокировку соцсетей. Он подчеркнул, что в таком виде Европа "бесполезна для США", так как боится даже собственных избирателей. Председатель конференции Кристоф Хойсген после выступления Вэнса назвал результаты конференции "кошмарным сном Европы".

Ситуация вокруг Гренландии

14 января в Вашингтоне состоялась встреча глав МИД Дании и Гренландии Ларса Лёкке Расмуссена и Вивиан Моцфельдт с Вэнсом и Рубио. Как позднее заявил Расмуссен, Дании на этих консультациях не удалось убедить США отказаться от стремления присоединить Гренландию. Глава датского МИД также констатировал, что ни Россия, ни Китай не создают угроз безопасности в районе Гренландии.

Трамп неоднократно заявлял о необходимости присоединения Гренландии к США. Еще во время своего первого президентского срока он предлагал выкупить остров, а в марте 2025 года выразил уверенность в том, что его можно аннексировать. Заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер ранее поставил под вопрос право Дании на контроль над Гренландией и заявил, что она должна стать частью США.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали Договор о защите Гренландии. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии.