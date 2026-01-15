Эксперт Цзинь: США не смогут повторить венесуэльский сценарий в Иране

По словам директора Центра изучения Ближнего Востока Шанхайского института международных исследований, ответные действия Ирана в прошлогодней 12-дневной войне с Израилем все же заставили Вашингтон и Тель-Авив с определенной опаской относиться к ракетному потенциалу исламской республики

ШАНХАЙ, 15 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты едва ли смогут повторить венесуэльскую военную операцию в Тегеране. Такое мнение выразил директор Центра изучения Ближнего Востока Шанхайского института международных исследований Цзинь Лянсян.

"Военные действия США против Венесуэлы было бы очень трудно повторить в Иране, столица Венесуэлы находится недалеко от побережья, и американцы могли легко использовать средства радиоэлектронного подавления, чтобы создать прямой путь от берега до резиденции президента Николаса Мадуро и осуществить похищение, - приводит его слова издание "Гуаньча". - Однако Тегеран, столица Ирана, находится в тысячах километров от побережья, что затрудняет создание канала радиоэлектронного подавления на таком большом расстоянии".

По словам эксперта по Ближнему Востоку, ответные действия Ирана в прошлогодней 12-дневной войне с Израилем все же заставили Вашингтон и Тель-Авив с определенной опаской относиться к ракетному потенциалу исламской республики. Он полагает, в этот раз в случае эскалации Тегеран, вероятно, примет более агрессивные ответные меры. "Неопределенность, с которой столкнутся США и Израиль, также возрастет", - добавил Цзинь Лянсян.

"С одной стороны, внешнее вмешательство еще больше усугубит нынешние трудности Ирана и создаст системный вызов его политической и безопасности, - отмечает Цзинь Лянсян. - С другой стороны, нельзя исключать того, что Иран превратит кризис в возможность, если он будет хорошо подготовлен и сможет успешно ответить, то возможен неожиданный поворот событий".

Судя по недавним действиям в отношении внутренних беспорядков, кажется, что исламская республика лучше подготовлена к противодействию как внутренним, так и внешним угрозам, и, возможно, готова к военной эскалации, полагает профессор.

Волнения в Иране начались 29 декабря после уличных акций протеста, вызванных резким падением курса иранского риала, и распространились на большинство крупных городов. Власти сообщили о гибели около 40 сотрудников правоохранительных органов. С 8 января, по заявлению главы МИД Ирана Аббаса Арагчи, среди демонстрантов появились вооруженные террористы. Власти Ирана возложили ответственность за организацию беспорядков на Израиль и США. Американский президент Дональд Трамп ранее предупредил, что всерьез рассматривает возможность применения силы против исламской республики.