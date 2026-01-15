Депутат Рады Железняк: ответ МО Украины вскрыл ложь Ермака об уходе на фронт

По словам парламентария, в военном ведомстве рассказали, что бывший глава офиса Владимира Зеленского ни в какой военкомат не обращался

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Ответ Минобороны Украины уличил во лжи бывшего главу офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, обещавшего после увольнения отправиться на фронт. Об этом сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк со ссылкой на информацию, предоставленную военным ведомством.

28 ноября 2025 года Ермак был уволен с должности руководителя офиса Зеленского после обысков по делу о коррупции. Затем он в письме для New York Post заявил, что поедет на фронт и "готов к любым репрессиям".

Однако, как рассказал Железняк на видео в своем You-Tube канале, судя по ответу Минобороны на депутатский запрос, Ермак для прохождения военной службы ни в какой военкомат не обращался. "Этот ответ подписан заместителем министра обороны генерал-лейтенантом Евгением Мойсюком, и я вам его сейчас зачитаю. "С учетом вышеизложенного информируем, что по состоянию на момент рассмотрения депутатского обращения, - напомню, это середина уже января, - гражданин Украины Ермак Андрей Борисович в какой-либо территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП - аналог военкомата на Украине - прим. ТАСС) относительно желания проходить военную службу во время мобилизации на особый период или по контракту не обращался", - сообщил парламентарий.

По мнению Железняка, раз Ермак никуда не обращался, вряд ли стоит ожидать этого в дальнейшем. "Никуда он не обращался, нигде он не служит и, что-то мне кажется, служить не будет", - сказал депутат.

В ноябре прошлого года антикоррупционные органы Украины объявили о проведении масштабной операции под названием "Мидас" по раскрытию крупной коррупционной схемы в энергетике. Во главе схемы оказался бизнесмен и друг Зеленского Тимур Миндич, который уехал в Израиль. У него, у главы Минюста Германа Галущенко, которого позже отправили в отставку, а также в компании "Энергоатом" прошли обыски. По данным следствия, участники преступной схемы отмыли не менее $100 млн. Затем начали публиковать фрагменты записей разговоров в квартире Миндича, в которых обсуждались коррупционные схемы. Всего имеется 1 тыс. часов аудиозаписей. 17 ноября появилась информация о том, что тогдашний глава офиса Зеленского Ермак может фигурировать на записях под псевдонимом Али-Баба. Коррупционный скандал вызвал глубокий кризис украинской власти - работа парламента была заблокирована на некоторое время, а ряд депутатов, в том числе от правящей партии "Слуга народа", потребовали отставки Ермака. 28 ноября у него прошли обыски, после чего он был отправлен в отставку.