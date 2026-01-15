ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Филиппо задался вопросом, когда Макрона будет интересовать суверенитет Франции

Так председатель французской партии "Патриоты" ответил на сообщение президента об участии Парижа в европейской военной миссии в Гренландии
Редакция сайта ТАСС
07:39

Президент Франции Эмманюэль Макрон

© Ludovic Marin, Pool Photo via AP

ПАРИЖ, 15 января. /ТАСС/. Председатель французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо задал президенту Франции Эмманюэлю Макрону вопрос, когда того будет интересовать суверенитет собственной страны.

"А когда же вас заинтересует суверенитет Франции?" - написал Филиппо в X, ответив на сообщение Макрона об участии Парижа в европейской военной миссии в Гренландии.

14 января Agence France-Presse сообщило, что французский лидер 15 января проведет заседание совета по национальной обороне, на котором будут обсуждаться протесты в Иране и угрозы США взять контроль над Гренландией.

