Euractiv: идея назначения спецпредставителя ЕС по Украине пока не обсуждается

Предложение по созданию этого поста выдвинули Франция и Италия, напомнил портал

БРЮССЕЛЬ, 15 января. /ТАСС/. Правительства европейских стран в настоящий момент даже не обсуждают возможность назначения спецпредставителя ЕС по Украине. Об этом сообщил портал Euractiv со ссылкой на дипломатов.

Идею по созданию этого поста выдвинули Франция и Италия. Как напоминает портал, ранее среди возможных кандидатов на эту должность называли экс-премьера Италии Марио Драги или президента Финляндии Александера Стубба, однако ни тот, ни другой не являются приемлемыми для всех стран ЕС.

Ранее издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что страны Евросоюза обсуждают возможность назначить специального представителя для переговоров по украинскому урегулированию, который бы мог вести диалог с российской стороной от лица сообщества. По его данным, на саммите лидеров ЕС в марте 2025 года обсуждалась возможность назначить спецпосланника ЕС по украинскому урегулированию, но тогда идея заключалась в том, что он будет участвовать в переговорах вместе с украинской делегацией. Инициатива не была реализована.