Bild: первые военные из европейских стран прибыли на Гренландию

Кроме Германии в миссии по размещению военных на острове примут участие Великобритания, Канада, Нидерланды, Норвегия и Швеция

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС/ Reuters

БЕРЛИН, 15 января. /ТАСС/. Первые военные из стран Европы прибыли на Гренландию на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о необходимости присоединения острова к Соединенным Штатам. Об этом сообщила газета Bild со ссылкой на репортеров на месте.

По ее информации, военно-транспортный самолет Hercules датской армии минувшей ночью приземлился в аэропорту столицы Гренландии Нуука. На его борту были не только датские военные, но и представители ВС Франции. Почти одновременно на аэродроме в Кангерлуссуаке на западе острова сел еще один датский Hercules. Оба самолета летели с выключенными транспондерами.

В четверг утром ожидается прибытие в Нуук первых 13 военнослужащих Бундесвера. Кроме Германии в миссии по размещению военных на острове примут участие Великобритания, Канада, Нидерланды, Норвегия и Швеция. Она координируется не через структуры НАТО, членами которой являются все эти страны, а из Копенгагена. Подготовка к размещению военных на фоне заявлений Трампа шла на протяжении последних дней и держалась в секрете, пишет Bild. Газета утверждает, что вылет первых военных на остров последовал только после того, как в среду провалились переговоры представителей Дании и Гренландии с США.

14 января Трамп заявил, что Соединенные Штаты по-прежнему настроены завладеть Гренландией, несмотря на возражения со стороны Дании.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали Договор о защите Гренландии. В соответствии с ним, США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии.