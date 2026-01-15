В Канаде признали неудачным эксперимент по декриминализации наркотиков

Глава Минздрава провинции Британская Колумбия Джози Осборн заявила, что власти позже выпустят детальный отчет об итогах программы

НЬЮ-ЙОРК, 15 января. /ТАСС/. Власти канадской провинции Британская Колумбия признали неудачным эксперимент по декриминализации употребления и хранения запрещенных в Канаде наркотических средств и не будут продлевать далее соответствующую программу. Об этом сообщила газета The Globe and Mail.

Как отметила глава Минздрава региона Джози Осборн, "этот пилотный проект не принес тех результатов, на которые мы надеялись". Она не стала приводить каких-либо подробностей. По словам главы ведомства, власти позже выпустят детальный отчет об итогах программы.

Эксперимент начался 31 января 2023 года и завершится в конце января 2026 года. Три года назад власти Британской Колумбии решились на него для борьбы с наркозависимостью среди местного населения. Активную поддержку им тогда оказали федеральные власти и бывший премьер-министр Джастин Трюдо (2015-2025), легализовавший в 2018 году употребление марихуаны на территории всей Канады. Предполагалось, что в случае успеха, этот проект мог быть распространен и на другие регионы страны.

Суть эксперимента заключалась в том, что жители Британской Колумбии старше 18 лет могли, не нарушая закон, хранить в личных целях до 2,5 гр таких наркотиков, как опиоиды, кокаин, экстази и метамфетамин. При этом употребление этих наркотиков было запрещено на территории учебных заведений, в детских учреждениях, аэропортах, речных и морских гаванях. Однако, как отмечает The Globe and Mail, очень быстро в полицию стали поступать жалобы на массовое употребление наркотиков в общественных местах, а кроме того, не увеличилось число наркозависимых, которые, как считалось, будут обращаться к властям за медицинской помощью.