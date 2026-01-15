Французский политик Сорлин: у России сотни миллионов сторонников по всему миру

По словам вице-председателя Международного движения русофилов, "главная задача - не позволить коллективному Западу продвигать идею изоляции РФ"

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Сотни миллионов людей в разных странах мира поддерживают Россию, изолировать ее никогда не получится. Такое мнение в интервью ТАСС высказал французский политик, вице-председатель Международного движения русофилов и отец 10 детей Фабрис Сорлин.

"Международное движение русофилов было создано в марте 2023 года при поддержке МИД России. Его цель - объединить людей, поддерживающих Россию, ее культуру, традиции, разделяющих традиционные ценности и идею многополярного мира, независимо от их расы, вероисповедания и политических взглядов", - сказал он.

По словам Сорлина, "главная задача - не позволить коллективному Западу продвигать идею изоляции России". "Эта идея нереализуема. Нельзя изолировать целую цивилизацию, страну с такой великой историей, культурой и традициями. Мы хотим показать всему миру, что миллионы людей в разных уголках мира любят Россию и не хотят, чтобы коллективный Запад пытался ее разрушить", - добавил политик.

"С момента основания движения не прошло и двух лет, но оно имеет уже более 80 отделений в 80 странах на всех континентах. Организация активно работает, и это доказывает нашу правоту: у России сотни миллионов сторонников по всему миру".

Ранее Сорлин, переехавший в Россию с семьей и получивший гражданство РФ, рассказал ТАСС, почему считает себя русским.

Полный текст интервью будет опубликован 19 января.