Euractiv: глава Нацразведки США подтвердила участие в Мюнхенской конференции

В свою очередь американский вице-президент Джей Ди Вэнс пока не заявлял о своем участии

Директор Национальной разведки США Тулси Габбард © Andrew Harnik/ Getty Images

БРЮССЕЛЬ, 15 января. /ТАСС/. Директор Национальной разведки США Тулси Габбард на данный момент является единственным высокопоставленным представителем американской администрации, подтвердившим участие в 62-й Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом сообщает портал Euractiv.

По его данным, ни вице-президент США Джей Ди Вэнс, ни госсекретарь Марко Рубио пока не подтвердили свое участие. При этом, утверждает Euractiv, присутствие на мероприятии подтвердили министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи и его заместитель.

В прошлом году Вэнс на конференции в Мюнхене раскритиковал ЕС за цензуру, в том числе блокировку соцсетей. Он подчеркнул, что в таком виде Европа "бесполезна для США", так как боится даже собственных избирателей. Председатель конференции Кристоф Хойсген после выступления Вэнса назвал результаты конференции "кошмарным сном Европы".

62-я Мюнхенская конференция по безопасности пройдет с 13 по 15 февраля 2026 года.