В Венгрии соберут подписи под петицией в Брюссель против выделения Украине €90 млрд

Еврокомиссия не только игнорирует итоги декабрьского саммита ЕС, но и саму реальность, указал венгерский премьер-министр Виктор Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан © Валерий Шарифулин/ POOL/ ТАСС

БУДАПЕШТ, 15 января. /ТАСС/. Правительство Венгрии намерено собрать подписи под общенациональной петицией против предоставления Украине в 2026-2027 годах беспроцентного "военного кредита" за счет общего займа европейских стран на сумму €90 млрд. Как сообщил венгерский премьер-министр Виктор Орбан, документ, который отразит мнение граждан страны, будет направлен руководству Евросоюза.

"Брюссель не отступает. Вчера Еврокомиссия представила свой план финансирования Украины. Действуя таким образом, они не только игнорируют итоги декабрьского саммита ЕС, но и саму реальность. Они мечтают о российских репарациях и вновь берут на себя обязательства по финансированию войны и предоставлению безусловного финансирования Украине", - написал глава правительства в Х.

"Их не беспокоит продвижение российской военной машины, тяжелое финансовое положение Европы или мнение европейских граждан. Они по-прежнему находятся на пути войны. В Европе почти не осталось правительств, способных пойти против них. Венгрия является исключением", - отметил Орбан.

Он пояснил, что именно поэтому его правительство решило выступить с инициативой сбора подписей под петицией против предоставления Украине €90 млрд. "Мы считаем, что решения о войне, мире и нашем будущем должны приниматься при поддержке и участии нашего народа. Именно так мы разъясним нашу позицию Европе и всему миру", - заявил премьер.

Представляя в среду в Брюсселе план финансирования Украины на €90 млрд, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис утверждали, что Киев вернет эти деньги, если Россия "возместит нанесенный ущерб" или если странам ЕС удастся экспроприировать ее замороженные финансовые активы.

Орбан после этого назвал подобные ожидания оторванными от реальности. Ранее он уже заявлял, что Киев никогда не вернет эти деньги и отдавать кредит придется будущим поколениям европейцев. Венгрия не намерена участвовать в этой инициативе ЕС.