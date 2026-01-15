Пашинян: США выделили $140 млн на подготовительный этап проекта "Маршрут Трампа"

Доля сторон обусловлена размером инвестиций, уточняется в рамочном соглашении по TRIPP

ЕРЕВАН, 15 января. /ТАСС/. Инвестиции США на подготовительный этап проекта "Маршрут Трампа для международного мира и процветания" (TRIPP) составят $140 млн. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на брифинге.

"Что касается инвестиций американской стороны: на данный момент, насколько я знаю, уже $140 млн выделено на подготовительный этап проекта. Что касается конкретных инвестиций, то они будут зависеть от формирования конкретных проектов. То есть это уже зависит от предварительных расчетов, но то, что инвестиции будут большими, думаю, очевидно", - сказал он, комментируя вопрос о том, каковы будут объемы инвестиций США в Армении, которым предоставляется доля в 74% от проекта TRIPP.

В самом рамочном соглашении по TRIPP отмечается, что доля сторон обусловлена размером инвестиций. При этом Пашинян сказал, что конкретную цифру по инвестициям не может назвать сейчас никто. Например, по его словам, потребуется заново построить железные дороги, но для определения размеров необходимых для этого затрат нужны технико-экономические расчеты.

8 августа по итогам трехсторонней встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали совместную декларацию о мирном урегулировании между Баку и Ереваном и создании транспортной коммуникации между основной частью Азербайджана и Нахичеванью. Этот проект получил название "Маршрут Трампа для международного мира и процветания".

14 января было подписано рамочное соглашение между Арменией и США по реализации проекта "Маршрут Трампа для международного мира и процветания" (TRIPP), распределяющее обязанности, выгоды и доли участвующих сторон.