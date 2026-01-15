Лукашенко назначил занимавшего пост посла в РФ Рогожника главой Витебского облисполкома

Белорусский лидер, обозначая основные задачи для нового руководителя региона, сделал акцент на решении проблемы с падежом скота

Президент Белоруссии Александр Лукашенко © Николай Петров/ БелТА/ ТАСС

МИНСК, 15 января. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил Александра Рогожника, занимавшего до настоящего времени пост посла республики в России, председателем Витебского облисполкома. Об этом сообщило агентство БелТА.

Рогожник был назначен послом в июне 2024 года, ранее он занимал пост министра промышленности Белоруссии.

Глава государства, обозначая основные задачи для нового руководителя региона, сделал акцент на решении проблемы с падежом скота. "Вам надо прилично этим заниматься. И хочу вас предупредить, упаси Господь, там у вас будет наблюдаться мор молодняка", - сказал президент.

Кроме того, Лукашенко назначил Андрея Лобовича министром труда и социальной защиты. До настоящего времени в этой должности работала Наталия Павлюченко. Лобович переходит на министерскую должность с поста заместителя председателя Комитета государственного контроля Республики Беларусь. "Надо, чтобы министерство это было видно. Я не хочу упрекнуть наших женщин, которые работали министрами до сих пор, но они как-то скромно выглядели. Может, это и хорошо? Надо, чтобы министерство это звучало. С виду, наверное, это вам подходит. Надо, чтобы был результат", - заявил белорусский лидер.