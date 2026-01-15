Фидан: регион не справится с масштабной нестабильностью в Иране

Анкаре важно, чтобы Тегеран решил свои проблемы с основными международными игроками, отметил глава турецкого МИД

Редакция сайта ТАСС

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан © Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

СТАМБУЛ, 15 января. /ТАСС/. Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что в случае масштабной нестабильности в Иране у региона может не хватить возможностей с ней справиться.

"Нам важно, чтобы Иран решил свои проблемы с основными международными игроками и избежал нестабильности, которая может распространиться на весь регион. Нашим приоритетом является не допустить ситуации, которая приведет к применению силы. В прошлые месяцы, во время 12-дневной войны, мы столкнулись с ограниченными атаками Израиля и Америки. Мы не хотим, чтобы это повторилось. Хотим, чтобы проблемы решались путем диалога. Я считаю, что широкомасштабная нестабильность в Иране выходит за рамки возможностей региона справиться с ней. Поэтому мы будем продолжать дипломатические усилия. Надеемся, что Америка и Иран решат эту проблему либо с помощью посредников, либо напрямую", - заявил он на пресс-конференции в Стамбуле.