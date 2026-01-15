Спецпосланник США по Гренландии считает, что ее жителей привлечет луизианская кухня

Джефф Лэндри также напомнил, что Вашингтон с 1941 года работал с гренландцами в части укрепления основ доктрины Монро

ВАШИНГТОН, 15 января. /ТАСС/. Спецпосланник США по Гренландии, губернатор штата Луизиана Джефф Лэндри считает, что в достижении целей Вашингтона в отношении острова поможет "кулинарная дипломатия" и луизианская кухня, а также новые экономические возможности.

"Я надеюсь продемонстрировать нашу особую кулинарную дипломатию Гренландии, чтобы укрепить безопасность нашей страны и принести великому народу Гренландии новые экономические возможности", - написал Лэндри в X.

Он также отметил, что США с 1941 года работали "рука об руку" с гренландцами в части укрепления основ доктрины Монро, предполагающей невмешательство других стран в дела американского континента. По его мнению, "угрозы со стороны противников нашей страны сегодня требуют решительных действий Америки в Арктике".

Ранее Лэндри также указывал, что жители Гренландии "чувствовали себя, как дома" в Луизиане, поскольку они, по его мнению, любят охоту, рыбалку и хорошее времяпрепровождение.

Пресс-секретарь Лэндри Кейт Кели сообщила, что губернатор в эти четверг и пятницу будет в Вашингтоне, для того чтобы обсудить с руководством страны вопрос Гренландии и американских целей в отношении острова. При этом Лэндри не присутствовал на встречах госсекретаря США Марко Рубио и вице-президента США Джей Ди Вэнса с главами МИД Дании и Гренландии.

О ситуации вокруг Гренландии

14 января в Вашингтоне состоялась встреча министров иностранных дел Дании и Гренландии Ларса Лёкке Расмуссена и Вивиан Моцфельдт с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и государственным секретарем США Марко Рубио. Как позднее заявил Расмуссен, Дании на этих консультациях не удалось убедить США отказаться от стремления присоединить Гренландию. На встрече стороны договорились создать рабочую группу, которая будет регулярно собираться, чтобы изучить возможность достижения взаимопонимания по вопросу будущего острова. Тогда же, 14 января, правительство Гренландии и Министерство обороны Дании также сообщили о решении продолжить активизацию учений датских вооруженных сил в Гренландии в тесном сотрудничестве с союзниками по НАТО в связи "с геополитической напряженностью" в Арктике.

Трамп неоднократно заявлял о необходимости присоединения Гренландии к США. Еще во время своего первого президентского срока он предлагал выкупить остров, а в марте 2025 года выразил уверенность в том, что его можно аннексировать. Заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер ранее поставил под вопрос право Дании на контроль над Гренландией и заявил, что она должна стать частью США.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали Договор о защите Гренландии. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии.