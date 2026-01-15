В Иране бунтовщики получали по $3 500 за убийство людей

Почти $1 500 они получали за поджог автомобилей и около $500 за поджог полицейских участков, отметил министр обороны исламской республики Азиз Насирзаде

Редакция сайта ТАСС

© Anonymous/ Getty Images

ТЕГЕРАН, 15 января. /ТАСС/. Бунтовщики в Иране получали по $3 500 за убийство людей в ходе беспорядков, почти $1 500 за поджог автомобилей и около $500 за поджог полицейских участков. Об этом заявил министр обороны исламской республики Азиз Насирзаде.

Читайте также Угрозы Трампа и более 10 дней протеста. Что известно о беспорядках в Иране

"У нас есть достоверная информация о том, что США, сионистский режим (имеется в виду Израиль - прим. ТАСС) и некоторые из их союзников сформировали центр для помощи сепаратистам и террористам. Даже были установлены выплаты за разрушения в Иране: убийство каждого человека - 5 млрд риалов (около $3 500 при нынешнем рыночном курсе иранской национальной валюты в 1,4 млн риалов за $1 - прим. ТАСС), поджог каждого автомобиля - 2 млрд риалов, поджог полицейских участков - 800 млн риалов, любые провокационные действия - 150 млн риалов", - приводит его слова иранская гостелерадиокомпания.