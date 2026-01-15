WDR: Германия стала запрещать входить в свои воды судам, якобы связанным с РФ

За последнее время федеральная полиция ФРГ не пустила в воды несколько судов, в том числе научно-исследовательское "Академик Борис Петров" и нефтяные танкеры Chariot Tide и Tavian

БЕРЛИН, 15 января. /ТАСС/. ФРГ стала запрещать входить в свои воды судам, которые связаны с Россией или которые власти ФРГ относят к так называемому теневому флоту РФ. Об этом сообщили телерадиокомпании WDR, NDR и газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на источники.

По их информации, за последнее время федеральная полиция ФРГ не пустила в воды Германии несколько судов, в том числе научно-исследовательское судно "Академик Борис Петров", а также нефтяные танкеры Chariot Tide и Tavian. Как отмечают германские СМИ, это знаменует собой поворотный момент в отношении властей ФРГ к судам, якобы связанным с Россией.