В Раде сообщили о провале голосования за законопроекты для получения помощи от ЕС

Депутат Рады Ярослав Железняк отметил, что за два законопроекта по Ukraine Facility отдали свои голоса 146 и 161 парламентариев

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Верховная рада провалила голосование по законопроектам, необходимым для получения средств Международного валютного фонда, а также Евросоюза по программе Ukraine Facility. Об этом сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

"Вот и законопроект МВФ", - написал он в Telegram-канале, приложив фотографию электронного табло с числом депутатов, проголосовавших "за", - 113. Железняк позже добавил, что за два законопроекта по Ukraine Facility отдали свои голоса 146 и 161 парламентариев. Для принятия решения было необходимо 226 голосов.

В то же время в Киев приехала директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева, которая рассчитывает встретиться с Владимиром Зеленским, сообщило в четверг агентство Reuters со ссылкой на источники.

Железняк более двух недель назад сообщал, что правительство Украины в 2025 году не смогло обеспечить выполнение нескольких так называемых структурных маяков - условий ЕС для получения финансовой помощи по программе Ukraine Facility, из-за чего Киев лишился €3,6 млрд. Западные союзники, от помощи которых зависит Украина, все сильнее увязывают продолжение этой поддержки и процесс евроинтеграции страны с выполнением некоторых условий, так называемых структурных маяков, включающих внесение изменений в законодательство. Фонд поддержки Украины Ukraine Facility действует с 1 марта 2024 года, формально он направлен на поддержку реформ, которых требует от Киева Брюссель в рамках вступления в ЕС. Его объем определен в €50 млрд на период до 2027 года. Выделение средств обусловлено выполнением со стороны Киева некоторых требований, в том числе принятием законов.

Ранее МВФ сообщил, что Украина должна выплатить $179,6 млн в счет погашения кредита. Действующая программа расширенного кредитования (EFF) Украины с МВФ в размере $15,6 млрд рассчитана на 2023-2027 годы, при этом Киев уже обратился в фонд с инициативой разработать новую. По оценке руководителя миссии фонда по Украине Гэвина Грея, согласно базовому прогнозу, общая нехватка финансирования в украинском бюджете в 2026-2029 годы оценивается примерно в $136,5 млрд. В 2026-2027 годы Украина столкнется с остаточным дефицитом финансирования в размере около $63 млрд.