В Иране заявили, что бунтовщики намеренно убивали других для роста числа жертв

Также это делалось для того, чтобы спровоцировать общественное возмущение, сообщил министр обороны страны Азиз Насирзаде
ТЕГЕРАН, 15 января. /ТАСС/. Лидеры бунтовщиков в Иране преднамеренно убивали других участников беспорядков, чтобы увеличить число жертв. Об этом заявил министр обороны Ирана Азиз Насирзаде.

"Лидеры групп специально убивали своих последователей, бунтовщиков выстрелами в голову с близкого расстояния, чтобы спровоцировать общественное возмущение и увеличить число жертв", - приводит его слова иранская гостелерадиокомпания. 

