В Иране заявили, что бунтовщики намеренно убивали других для роста числа жертв
Редакция сайта ТАСС
10:02
обновлено 10:11
ТЕГЕРАН, 15 января. /ТАСС/. Лидеры бунтовщиков в Иране преднамеренно убивали других участников беспорядков, чтобы увеличить число жертв. Об этом заявил министр обороны Ирана Азиз Насирзаде.
"Лидеры групп специально убивали своих последователей, бунтовщиков выстрелами в голову с близкого расстояния, чтобы спровоцировать общественное возмущение и увеличить число жертв", - приводит его слова иранская гостелерадиокомпания.