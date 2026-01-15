ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Боевые собачьи упряжки. Почему Трамп высмеивает оборону Гренландии

"Вы знаете, что Дания недавно предприняла для усиления безопасности в Гренландии? Они добавили еще одну собачью упряжку", — Дональд Трамп продолжает убеждать мир, что королевство с населением 6 млн не достойно владеть самым крупным островом в мире. Причина — некая угроза со стороны Китая и России, о которой в самой Дании ничего не знают
Редакция сайта ТАСС
11:26
© Martin Zwick/ REDA/ Universal Images Group via Getty Images

Доводы американского президента звучали разные. То он не хочет видеть Россию соседом, забыв, видимо, что уже сейчас между Чукоткой и Аляской меньше 4 км, то считает высадку скандинавов на остров 500 лет назад недостаточным основанием для владения им, хотя схожим образом началась история страны, которую он сейчас возглавляет.

Более серьезный аргумент Трампа звучит так: Гренландия будет иметь важное значение при создании "Золотого купола" — системы, которая должна будет защищать Америку от всех типов ракет, в том числе ядерных.

Деньги уже заложили: к 2027 году военный бюджет США должен вырасти наполовину — до $1,5 трлн. Аренды или сотрудничества в рамках НАТО с целью накачки острова оружием Трампу мало — гарантировать безопасность Штатов, по его мнению, способно только обладание им.

Рабочий вариант — приобретение Гренландии, которую оценивают в $1 трлн, однако Трамп не исключил и военной операции по захвату острова, тем более что у Дании нет никакого желания лишаться автономии. Нападение страны НАТО на страну НАТО может привести к непредсказуемой коллизии. Впрочем, в эпоху разрушения старого международного права это может никого и не удивить.

Элита на собаках

Собственных вооруженных сил у Гренландии нет — обороной острова занимается Объединенное арктическое командование Дании со штаб-квартирой в Нууке. Ключевым подразделением является "Сириус" — те самые бойцы на собачьих упряжках, о которых говорил Трамп. Несмотря на саркастические замечания американского президента, группа относится к элитным войскам, способным действовать в экстремальных условиях. Пограничники круглогодично ведут наблюдение за побережьем. В одной упряжке может быть до 14 собак, что позволяет ежедневно преодолевать до 30 км. С начала первых операций патрульные ездовые собаки суммарно намотали уже более 1 млн км.

Разумеется, есть на острове и более технологичные способы охраны границ — корабли и боевые самолеты. Однако их число невелико.

Усилить оборону Данию подтолкнули угрозы США. В прошлом году королевство выделило на это $2,1 млрд, что включает закупку истребителей, фрегатов и вертолетов. Кроме того, в минувшем сентябре военнослужащие из Дании, Франции, Германии, Италии и Швеции провели на острове совместные учения с задействованием фрегата, вертолетов, реактивных самолетов F-16. Но их численность была небольшой — около полутысячи бойцов. У американцев даже на базе в Гренландии солдат больше. Так что если эти учения и были сигналом для США, то довольно слабым.

У Дании нет карт

На базе в Питуффике США разместили радарные системы предупреждения о ракетном нападении, наблюдения за космическим пространством и информирования о местности в соответствии с двусторонними соглашениями, заключенными еще во время холодной войны. При необходимости США могут оперативно и беспрепятственно развернуть на острове крупные силы, которых хватит для его оккупации.

В военном плане Дания ничего не сможет противопоставить США. Велика вероятность, что в случае вооруженного конфликта избегут силового вмешательства и союзники скандинавов — их, по всей видимости, хватит только на формальное осуждение силовых действий.

Понимает это и Трамп, чья команда на состоявшихся в среду прямых переговорах с датчанами подтвердила желание завладеть Гренландией. Впрочем, громких заявлений глава США пока избегает. "Это вы так говорите, я этого не говорил, — ответил он на вопрос о желании силой завладеть островом. — Вы не знаете, что я собираюсь сделать".

Что точно может позволить себе сделать Трамп, так это в очередной раз высмеять датских военных. "Я не могу полагаться на то, что Дания сможет защитить себя самостоятельно. Они говорили об этом — и даже отправили дополнительный патруль, они были настроены серьезно. Они направили дополнительную собачью упряжку, затем еще одну. Но это не помогло", — сказал глава государства.

Артем Кузнецов 