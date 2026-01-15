Глава МИД Турции отметил, что Израиль не меняет политику по Газе

Конечной целью еврейского государства является вытеснение палестинцев из анклава, считает Хакан Фидан

СТАМБУЛ, 15 января. /ТАСС/. Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что урегулирование в секторе Газа вступило в позитивную фазу, однако никаких изменений в политике Израиля по-прежнему нет.

"То, что палестинцы остаются там в холоде, без крова, без лекарств, без продовольствия, глубоко нас волнует. Мы также знаем, что Израиль проводит систематическую и целенаправленную политику в этом вопросе. Мы знаем, что правительство [Биньямина] Нетаньяху в целом не поддерживает реализацию мирного плана, который международное сообщество хочет реализовать совместно. Конечной целью Израиля является вытеснение палестинцев из Газы", - заявил он на пресс-конференции в Стамбуле.

Фидан напомнил, что "международное сообщество с помощью стран региона и США довело этот мирный процесс до текущего этапа". "Теперь, на втором этапе, приоритетной задачей является передача управления Газой палестинскому комитету. Затем будет объявлен состав "Совета мира", а затем будет сформирован управляющий совет. В этом вопросе еще есть ряд процедурных аспектов. Мы ожидаем, что в ближайшие несколько недель, если все пойдет хорошо, эти органы начнут функционировать. То есть мы вступаем в позитивную фазу урегулирования, но, как я уже сказал, риски сохраняются, и намерения Израиля тоже очевидны", - отметил Фидан.

Он добавил, что "когда давление и жестокость Израиля в отношении палестинцев прекратятся, и все вернется к нормальной жизни, у Турции не будет проблем с нормализацией отношений с Израилем". Но до тех пор пока его региональная политика продолжается в нынешнем виде, о нормализации между Анкарой и Тель-Авивом, по словам Фидана, говорить невозможно.