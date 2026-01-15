Опубликовано видео прибытия первых военных из Европы в Гренландию

Самолет Hercules с датскими военными и представителями французских ВС приземлился в аэропорту Нуука

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС/ Reuters

ТАСС, 15 января. Опубликованы кадры прибытия первых военнослужащих из европейских стран в Гренландию после заявлений американского президента Дональда Трампа о необходимости присоединения острова к США.

Читайте также Не продается: как США больше века пытаются заполучить Гренландию

Ранее газета Bild сообщала, что военно-транспортный самолет Hercules датской армии ночью приземлился в аэропорту Нуука. На его борту были как датские военные, так и представители французских Вооруженных сил. Также на аэродроме в Кангерлуссуаке сел еще один самолет Hercules.

Ожидается прибытие на остров военных Германии, Великобритании, Канады, Нидерландов, Норвегии и Швеции, пишет Bild. Газета утверждает, что вылет первых военных на остров последовал только провала переговоров, проходивших 14 января между представителями Дании, Гренландии и США.