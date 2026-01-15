В Грузии не исключили, что иск против Би-би-си дойдет до ЕСПЧ

Сначала потерпевший должен обратиться к самому СМИ, подчеркнул председатель грузинского парламента Шалва Папуашвили

ТБИЛИСИ, 15 января. /ТАСС/. Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили не исключил, что власти республики, в случае если их жалоба против британского вещателя Би-би-си не будет удовлетворена в Британии, с соответствующим иском обратятся в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

"Мы не сможем перепрыгнуть на другой этап рассмотрения дела (против Би-би-си - прим. ТАСС), если не исчерпаем последовательно все установленные инстанции. Сначала потерпевший должен обратиться к самому СМИ. В том случае, если там нарушение не будет исправлено, мы обратимся к коммуникационному бюро Британии (Ofcom - прим. ТАСС). Если и там не будет исправлено нарушение, мы обратимся в суд. Если и суд не исправит нарушение, то тогда обратимся в Страсбургский суд", - сказал Папуашвили грузинским журналистам.

Папуашвили ранее заявил, что власти Грузии направили в Би-би-си жалобу с требованием удалить материал о якобы имевшем место применении в стране химоружия против митингующих и принести извинения.

Вещательная корпорация Би-би-си 1 декабря 2024 года опубликовала материал, в котором утверждала, что власти Грузии якобы использовали химическое оружие времен Первой мировой войны против протестующих в 2024 году. Речь идет о веществе камит, которое французские солдаты использовали против немцев. Власти Грузии обвинили корпорацию в распространении ложной информации.

Служба госбезопасности Грузии провела расследование и определила, какие именно вещества закупало МВД за последние годы. Было установлено, что среди них не было запрещенных веществ. Более того, лишь у нескольких протестующих были легкие симптомы отравления, в то время как камит приводит к летальным последствиям.