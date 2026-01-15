Туск обвинил якобы связанные с РФ группы в кибератаке на энергетику Польши

Польский премьер уточнил, что кибератаки были направлены на объекты, работающие на возобновляемых источниках энергии

Редакция сайта ТАСС

Премьер-министр Польши Дональд Туск © Omar Marques/ Getty Images

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Премьер-министр Польши Дональд Туск утверждает, что якобы "связанные с российскими спецслужбами" группы в конце декабря 2025 года совершили кибератаку на польские объекты энергетики.

"В конце 2025 года случились кибератаки на энергетическую инфраструктуру", - сказал Туск на пресс-конференции, трансляция которой велась в соцсетях его канцелярии. Как утверждает польский премьер, все говорит о том, что кибератаки якобы "проводились группами, связанными с российскими спецслужбами". Туск уточнил, что кибератаки были направлены на объекты, работающие на возобновляемых источниках энергии.

Польские власти в последние годы неоднократно обвиняли Москву и Минск в организации кибератак, не предъявляя никаких доказательств.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал "склонность во всем, всегда и везде винить Россию и списывать все на Россию". По его мнению, "это сейчас общее заболевание".