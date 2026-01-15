Фидан: Турция рассчитывает, что эвакуировать своих граждан из Ирана не придется

Есть выработанные консульские меры, касающиеся всех стран и возможных сценариев, отметил глава турецкого МИД

СТАМБУЛ, 15 января. /ТАСС/. Глава МИД Турции Хакан Фидан выразил надежду, что ситуация в Иране не потребует эвакуации турецких граждан и не приведет к волне миграции.

"Мы принимаем необходимые меры в связи с событиями в Иране. Есть выработанные консульские меры, касающиеся всех стран и возможных сценариев. Мы реализуем их, когда приходит время. Что касается Ирана, то наши меры уже проработаны, есть планы в отношении наших сотрудников, граждан, дипломатов наших миссий, бизнесменов, студентов. Но надеемся, что ситуация в Иране успокоится как можно скорее, и мы не станем свидетелями большой драмы", - сказал он на пресс-конференции в Стамбуле.

Говоря о риске волны миграции из Ирана, Фидан также выразил надежду, что "ситуация не дойдет до этого этапа", и Турции не придется заниматься этой проблемой. "Но Турция - большая страна, и вы видите примеры из ее истории [по приему беженцев], даже из недавнего прошлого. Но, как я уже сказал, надеюсь, что не потребуется принимать какие-либо меры или действия в этом вопросе", - отметил он.