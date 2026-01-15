SANA: израильские военные задержали трех человек в провинции на юге Сирии

По информации агентства, они проводили зачистку населенного пункта Сейда аль-Ханут

Редакция сайта ТАСС

ТУНИС, 15 января. /ТАСС/. Механизированная колонна израильской армии в составе 22 транспортных средств вошла на территорию провинции Эль-Кунейтра на юге Сирии. Как сообщило агентство SANA, в ходе операции были задержаны трое местных жителей.

По его информации, военные проводили зачистку населенного пункта Сейда аль-Ханут.

6 января Сирия и Израиль по итогам нового раунда переговоров под эгидой США в Париже договорились о создании механизма для обмена разведданными, деэскалации и дипломатического взаимодействия. Стороны подтвердили свое стремление к достижению договоренностей, которые обеспечат безопасность и стабильность, а также заявили, что будут взаимодействовать с целью деэскалации обстановки. При этом переходное правительство Сирии продолжает настаивать на выводе израильских войск из демилитаризованной зоны к югу от Дамаска, подчеркивая, что без этого прогресс в переговорах невозможен.