The Pioneer: Вэнс не примет участия в Мюнхенской конференции по безопасности

Мероприятие должно пройти с 13 по 15 февраля в административном центре Баварии

БЕРЛИН, 15 января. /ТАСС/. Вице-президент США Джей Ди Вэнс не примет в 62-й Мюнхенской конференции по безопасности, которая будет проходить с 13 по 15 февраля в административном центре Баварии. Об этом сообщил новостной портал The Pioneer со ссылкой на собственные источники.

Причины, по которым Вэнс не поедет на форум, не приводятся.

В 2025 году вице-президент США на конференции в Мюнхене раскритиковал ЕС за цензуру, в том числе блокировку соцсетей. Он подчеркнул, что в таком виде Европа "бесполезна для США", так как боится даже собственных избирателей. Тогдашний председатель конференции Кристоф Хойсген после выступления Вэнса назвал результаты конференции "кошмарным сном Европы".