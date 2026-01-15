Кнайсль предложила БРИКС подумать о назначении генсекретаря

Это необходимо для противодействия политике США, считает экс-министр иностранных дел Австрии

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Объединение БРИКС для противодействия политике США могло бы подумать о введении должности генерального секретаря, считает экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль.

"Мы много говорим о БРИКС, но БРИКС - это форум, а не организация. У БРИКС нет механизмов. Проводятся десятки семинаров и конференций, но это по-прежнему всего лишь площадка для диалога", - констатировала она в интервью ТАСС. Говоря об условиях для противостояния политике США, Кнайсль обратила внимание на то, что "нет никакого генерального секретаря БРИКС, который мог бы сказать: "Мы сейчас вводим те или иные меры", этого просто не существует".

"Ни одно государство в одиночку не способно на это", - ответила руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ на вопрос, кто в западном полушарии мог бы противостоять политике Вашингтона.

"Поэтому, исходя из того, как сегодня складывается ситуация, у меня порой возникает ощущение, что [президент США Дональд] Трамп может действовать практически без ограничений", - заметила Кнайсль.

"Президент Бразилии Лула [да Силва] делает все, что может, но, на мой взгляд, в одиночку ему это не удастся", - полагает руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ. "Если же посмотреть на позиции других, более влиятельных стран, то мы увидим весьма разрозненную картину. Так, президент Аргентины [Хавьер] Милей аплодирует Вашингтону. Президент Лула критикует. Если бы президентом Бразилии по-прежнему был [Жаир] Болсонару, то, вероятно, и Бразилия аплодировала бы США. То есть и здесь ситуация далека от черно-белой", - сказала Кнайсль.

Для примера она также привела реакцию Китая на действия США: "Если мы посмотрим на Китайскую Народную Республику, то там с заявлением выступила представитель МИД. Но не председатель Си Цзиньпин, что, впрочем, вполне понятно. Будь я на месте китайского лидера, я, вероятно, тоже не стала бы реагировать лично".

"Однако Трамп ведет именно персонализированную политику. Это означает, что если на нее хотят ответить, то отвечать, по сути, нужно на том же уровне. В результате мы видим заявления МИД Китая, пресс-релизы оттуда и отсюда - но что в действительности произошло?" - пояснила Кнайсль.

Полный текст интервью будет опубликован в 15:00 мск.