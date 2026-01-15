Тимошенко заявила, что все время боролась с коррупцией

Украина превращена в коррупционный хаб на всех уровнях, "начиная от главы до последнего чиновника", отметила лидер партии "Батькивщина", которой вменяется подкуп депутатов

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко © REUTERS/ Andrii Nesterenko

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, которой вменяется подкуп депутатов, заявила, что все время боролась с коррупцией на Украине, охватившей, по ее словам, все ветви власти в стране.

"Мы как боролись, так и будем бороться с грязной, всеохватывающей, масштабной коррупцией, которая сегодня охватила все ветви власти на Украине. <...> Украина превращена в коррупционный хаб на всех уровнях, начиная от главы до последнего чиновника", - заявила Тимошенко, выступая с трибуны Рады. Коррупция, по ее словам, разрушает обороноспособность страны.