Туск отверг идею отправки войск Польши в Гренландию

По словам польского премьера возможная военная интервенция США в Гренландию станет "политической катастрофой" для Европы и НАТО

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Польские власти не планируют направлять военный контингент в Гренландию. Об этом сообщил журналистам премьер-министр республики Дональд Туск.

Читайте также Как скажет Трамп: почему Евросоюз не станет вступаться за Гренландию

"Польша не собирается высылать войска в Гренландию", - заявил Туск на пресс-конференции, трансляция которой велась в соцсетях его канцелярии. По словам польского премьера возможная военная интервенция США в Гренландию станет "политической катастрофой" для Европы и НАТО. Тем не менее, как считает Туск, такой сценарий нельзя исключить.

Ранее германский таблоид Bild со ссылкой на собственные источники сообщил о том, что ФРГ в ближайшее время направит своих военнослужащих в Гренландию. Кроме того, военных на остров уже направила Швеция, сделав это по просьбе Дании для подготовки учений "Арктическая выносливость".

Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о необходимости присоединения Гренландии к Соединенным Штатам. Еще во время своего первого срока на посту главы государства он предлагал выкупить Гренландию, а в марте 2025 года выразил уверенность в том, что ее можно аннексировать. Заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер ранее поставил под вопрос право Дании на контроль над островом и заявил, что тот должен стать частью США. Позднее Трамп заявил, что оборона Гренландии состоит "из двух [собачьих] упряжек". Он отмечал, что Россия или Китай якобы могут "взять" остров, если этого не сделают США.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали Договор о защите Гренландии. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии.