Президент Палестины посетит Москву 21-22 января

Махмуд Аббас рассчитывает на встречу с российским лидером Владимиром Путиным

Президент Палестины Махмуд Аббас © Алексей Майшев/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Президент Палестины Махмуд Аббас посетит Москву 21-22 января и рассчитывает на встречу с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщили ТАСС в посольстве Палестины в РФ.

"Он (Аббас - прим. ТАСС) приедет 21 января на 2 дня", - подтвердил собеседник агентства. Он ответил утвердительно на вопрос о планах президента Палестины встретиться с главой российского государства.

В октябре посол Палестины в Москве Абдель Хафиз Нофаль рассказал ТАСС, что президент страны готов приехать в Россию "в любое время" и выразил уверенность, что поездка состоится вскоре.

В последний раз палестинский лидер был в Москве с визитом по случаю празднования 80-летнего юбилея Победы в мае 2025 года. Тогда же состоялись двусторонние переговоры президентов России и Палестины.