Лукашенко поручил сделать каждый район в Белоруссии "боевой единичкой"

Президент страны отметил, что для людей должны быть созданы все необходимые условия

Редакция сайта ТАСС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко © Сергей Шелег/ БелТА/ ТАСС

МИНСК, 15 января. /ТАСС/. Каждый район в Белоруссии должен стать "боевой единичкой", где будут созданы все необходимые условия для людей. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает агентство БелТА.

Глава государства отметил, что район нужно делать обособленной единицей, чтобы люди, которые живут там, могли получать соответствующее обслуживание и услуги. "Благо, что нет безработицы, но есть другая проблема: где-то не хватает людей. Но это мы привыкли по старинке: "Не хватает людей". Людей у нас хватает, только надо организовать так, как следует. Каждый район надо сделать боевой единичкой, где могли бы жить люди и получать для них все необходимое: работа, зарплата, магазин, школа, здравоохранение, детские сады и так далее", - подчеркнул он, согласовывая назначение трех новых председателей исполкомов и заместителя председателя Могилевского облисполкома.

Президент напомнил, что подобная практика была распространена в советское время. "Район был нормальной единицей. Были свои обслуживающие предприятия - и строительная ПМК, и дорожная. Они сейчас в каком-то элементе сохранились. Райагросервисы есть, мы их сейчас восстанавливаем", - сказал Лукашенко. Белорусский лидер подчеркнул, что председатель исполкома должен под рукой иметь все - от строительства до производства и в промышленности, и в сельском хозяйстве.