В Литве выплатят компенсации выселяемым с территории будущего полигона

На территории, которую хотят отвести под полигон, находится 90 землевладений с домами и хозпостройками

Редакция сайта ТАСС

ВИЛЬНЮС, 15 января. /ТАСС/. Литовские власти заплатят жителям, выселяемым с территории планируемого военного полигона в районе городка Капчяместис, не только выкуп за недвижимость, но и компенсации за моральный ущерб. Об этом сообщил журналистам директор отдела логистики Минобороны Литвы Аурюс Дашкявичюс.

"Государственные инстанции обсуждают, как можно повысить выплаты за земельные владения, усадьбы, которые отойдут военным под полигон, и планы уже есть. Например, моральный ущерб. Соответствующая выплата будет включена в общий пакет", - сказал он.

На территории, которую хотят отвести под полигон, находится 90 землевладений с домами и хозпостройками. 13 из них попали в зону, где предстоят учебные стрельбы. Жителям придется переселяться. Выкуп их недвижимости по рыночной стоимости оценен в €40 млн. Остальные хозяева могут выбрать между продажей усадеб с переездом или жизнью на том же месте, но уже рядом с маневрами.

Жители в целом настроены против полигона. Власти ищут варианты компромисса.