Axios: новая палестинская администрация Газы будет состоять из выходцев из анклава

Кандидатуры чиновников согласованы с Израилем, Египтом, ПНА и радикальным палестинским движением ХАМАС, уточняет портал

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 15 января. /ТАСС/. Переходная палестинская администрация сектора Газа, о начале создания которой объявил спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф, будет состоять из родившихся на территории анклава палестинцев. Об этом со ссылкой на чиновников Белого дома сообщил портал Axios.

"Мы тщательно отобрали и проверили кандидатов. Чтобы найти подходящих людей, мы провели основательный поиск. Эта группа хочет мира и хочет работать над созданием условий для своего народа. Мы сделаем все возможное, чтобы помочь им добиться успеха", - добавил собеседник портала.

Как отметили чиновники, возглавить технократическое переходное правительство Газы должен будет представитель Палестинской национальной администрации (ПНА), бывший заместитель министра, отвечавший за развитие промзон, Али Шаат. Он также является уроженцем сектора Газа. Ранее со ссылкой на свои источники о назначении Шаата также сообщало агентство Reuters. По его данным, правительство будет состоять из 14 человек.

Собеседники Axios указали, что кандидатуры чиновников согласованы с Израилем, Египтом, ПНА и радикальным палестинским движением ХАМАС.

Ранее в среду Уиткофф заявил о начале реализации второй фазы плана американского лидера по урегулированию в секторе Газа, который предусматривает создание переходной администрации и запуск процесса по демилитаризации и восстановлению анклава.

Об урегулировании в Газе

7 января портал Axios сообщал, что президент США Дональд Трамп может заявить о создании "Совета мира" уже в десятых числах января. Как следует из публикации, в упомянутый орган, председателем которого будет сам Трамп, войдут "около 15 мировых лидеров". Под контролем совета будет работать "все еще не сформированное палестинское технократическое правительство", а также осуществляться "процесс восстановления" сектора Газа.

9 октября 2025 года Израиль и ХАМАС при посредничестве Египта, Катара, США и Турции договорились о реализации первого этапа мирного плана, представленного Трампом. На следующий день в секторе Газа вступил в силу режим прекращения огня. Израильские войска в соответствии с соглашением отошли на так называемую желтую линию, сохранив под своим контролем более 50% территории анклава.