Axios: США рассчитывают объявить состав сил для Газы в течение двух недель

Эксперты портала отметили важность прямого или косвенного участия Турции в организации сил безопасности, поскольку страна имеет большое влияние на ХАМАС

ВАШИНГТОН, 15 января. /ТАСС/. Вашингтон рассчитывает, что состав международных стабилизационных сил сектора Газа, создание которых предусмотрено мирным планом президента США Дональда Трампа, будет объявлен в течение двух ближайших недель. Об этом со ссылкой на чиновников Белого дома сообщил портал Axios.

Собеседники портала отметили, что считают важным прямое или косвенное участие в организации этих сил Турции, поскольку страна имеет большое влияние на радикальное палестинское движение ХАМАС. Однако Израиль выступает резко против привлечения турецких военных. Вашингтон намерен в этой связи активизировать дипломатические усилия по примирению Израиля и Турции.

"Мы будем над этим работать. Надеюсь, нам удастся убедить обе стороны снизить накал риторики и перейти к сотрудничеству", - отметил чиновник.

Ранее в декабре газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что на тот момент ни одна страна не дала США согласия на размещение своих военных в секторе Газа в составе международных стабилизационных сил в рамках урегулирования конфликта между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС.

По данным агентства Reuters, власти США начали работать над планом по размещению международных стабилизационных сил в секторе Газа. Газета The National уточняла, что в их состав войдут не менее 4 тыс. военнослужащих из Египта, Азербайджана, Турции и Индонезии. Они не будут иметь тяжелого вооружения, их полномочия будут близки к миротворческим силам. Предполагается, что международный контингент будет отвечать за развертывание полевых госпиталей и восстановление критической инфраструктуры, а также курировать поисково-спасательные операции по извлечению тел погибших палестинцев из-под завалов, в которых будут задействованы 3 тыс. местных волонтеров.