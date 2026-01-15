FT: США выводят авиасредства из района Персидского залива в целях безопасности

По данным газеты, Вашингтон делает это, очевидно, стремясь "избежать попадания в зону досягаемости" в случае ответных действий Ирана на американский удар

ЛОНДОН, 15 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты выводят из района Персидского залива авиасредства из опасений ответных действий Тегерана вследствие применения силы против Ирана. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на представителя командования стран Персидского залива.

По его словам, Вашингтон выводит авиационные средства, очевидно, стремясь "избежать попадания в зону досягаемости" в случае ответных действий Ирана на американский удар.

Ранее американский чиновник заявил, что часть военнослужащих покидает крупнейшую американскую военную базу на Ближнем Востоке Аль-Удейд в Катаре. Госдепартамент также рекомендовал сотрудникам посольства США в Дохе и другим американским гражданам в Катаре "проявлять повышенную осторожность и ограничить поездки, не являющиеся необходимыми, на авиабазу Аль-Удейд".

Американский президент Дональд Трамп ранее заявил, что всерьез рассматривает возможность применения силы против Ирана. Председатель парламента исламской республики Мохаммад Багер Галибаф отметил, что Тегеран в случае атаки со стороны США нанесет удар по Израилю и американским военным объектам на Ближнем Востоке.