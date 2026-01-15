Independent: Британия отправила в Гренландию одного военного

Он будет участвовать в подготовке учений "Арктическая выносливость", сообщили в канцелярии премьер-министра Соединенного Королевства Кира Стармера

ЛОНДОН, 15 января. /ТАСС/. Великобритания по просьбе Дании направила в Гренландию представителя Вооруженных сил для участия в подготовке учений "Арктическая выносливость" (Arctic Endurance). Об этом сообщила газета The Independent со ссылкой на канцелярию премьер-министра Соединенного Королевства Кира Стармера.

Отмечается, что британский военнослужащий присоединится к группе военных из других стран - членов НАТО, также направленных на остров в преддверии начала учений.

Представитель канцелярии Стармера указал, что Лондон разделяет опасения президента США Дональда Трампа относительно якобы имеющей место угрозе Гренландии со стороны КНР и РФ. "Мы разделяем озабоченность президента Трампа ситуацией в области безопасности на Крайнем Севере. НАТО и Объединенный экспедиционный корпус укрепляют безопасность на Крайнем Севере", - подчеркнул он. Представитель британского правительства добавил, что проведение учений - один из способов повышения безопасности Гренландии.

"Арктическая выносливость" - датские учения, являющиеся частью программы военных учений в Северной Европе и нацеленные на повышение выносливости и боеспособности союзных сил в условиях холодной погоды. Учения призваны проверить боеготовность и улучшить взаимодействие возглавляемого Великобританией Объединенного экспедиционного корпуса (Joint Expeditionary Force, JEF), в котором участвуют 10 североевропейских стран.

11 января еженедельная газета The Sunday Telegraph сообщила со ссылкой на источники, что военное командование Соединенного Королевства разрабатывает планы по формированию полноценной миссии НАТО в Гренландии. Предполагается, что Лондон может выделить не только личный состав, но и военные корабли и самолеты.

Трамп и Гренландия

Трамп неоднократно заявлял о необходимости присоединения Гренландии к Соединенным Штатам. Еще во время своего первого срока на посту главы государства он предлагал выкупить Гренландию, а в марте 2025 года выразил уверенность в том, что ее можно аннексировать. Заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер ранее поставил под вопрос право Дании на контроль над островом и заявил, что тот должен стать частью США.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали Договор о защите Гренландии. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии.